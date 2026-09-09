Edirne\'de taksici ve minibüsçüler akaryakıt zammı nedeniyle zam istedi

(EDİRNE) - Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aytaç Dilci, taksi ve toplu ulaşım esnafının zam talebinde bulunduğunu bildirerek, "Yılbaşından bugüne kadar akaryakıta yüzde 62 zam gelmiş. Biz iki defa zam yapmışız, yüzde 39 fiyat artışımız olmuş" dedi.

Dilci, yaptığı açıklamada, dünyadaki savaş dolayısıyla akaryakıt fiyatlarının çok arttığına işaret etti.

Belediyeden geçen hafta zam talebinde bulunduklarını bildiren Dilci, şunları söyledi:

"Sosyal medyada bize çok büyük hakaretler ediyorlar. Sanki, ülkede zammı sadece biz yapıyormuşuz, biz zam istiyormuşuz gibi… Zam bizim esnafımızın taksici, minibüsçü olsun, en son istediği şey. Çünkü her zamda bizim yolcu sayımız düşer, sıkıntı yaşarız. Ama bunu yapmak zorunda kalıyoruz.

Biz bu yıl iki defa zam aldık. Bu zamları mecburen istemek zorunda kaldık. Ben verileri çıkarttım. Yılbaşından bugüne kadar akaryakıta 22 defa zam gelmiş. Biz iki defa zam almışız. Bunu orana vurduğumuzda yılbaşından bugüne kadar akaryakıta yüzde 62 zam gelmiş. Biz iki defa zam yapmışız, yüzde 39 fiyat artışımız olmuş. Akaryakıt artmadığı sürece biz zam talebinde bulunmuyoruz.

Servisçi arkadaşlar temmuz ayında zam istediğinde, Belediye Başkanımız 'Sizde zam alacak mısınız?' diye sorduğunda, 'Akaryakıt fiyatlarında düşme var, zam istemiyoruz' dedik. Ama baktık ki, akaryakıt fiyatlarına hızlı bir şekilde zam gelmeye başladı. Biz de tekrar zam talebinde bulunmak zorunda kaldık."