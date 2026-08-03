Edirne\'de traktör kazasında hayatını kaybeden çift toprağa verildi

(EDİRNE) - Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden karı koca, Eski Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Doyran Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü mevkisinde, Raşit Taşkın idaresindeki traktörün devrilmesi sonucu araç altında kalan sürücü ve eşi Fatma Taşkın hayatını kaybetti.

Taşkın çifti için bugün Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Talihsiz çiftin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doyran Köy Mezarlığı'nda defnedildi.