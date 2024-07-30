Edirne'deki Çeltik Üreticileri Su Kesintilerine Tepki Gösterdi

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(EDİRNE) - Edirne Hatipköy'deki çeltik üreticileri, çeltiklerini sulayamadıklarını belirterek su kesintilerine tepki gösterdi. Avukat Fethiye Kıyga, "Alınan kararlarla 3- 4 güne varan art arda su kesintileri meydana geliyor. Bu da çeltiğin üretimiyle ilgili çok büyük sorun yaşatıyor. Alınan kararların daha kısa süreli ya da kanuna uygun olacak şekilde, 48 saati aşmayacak şekilde verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Edirne'de aşırı kuraklıktan dolayı çeltik tarımında Meriç Nehri'nden kademeli sulama yapılıyor. Hatipköy'deki çeltik üreticileri bugün İl Tarım ve Ormanlığı Müdürlüğü önünde bir araya gelerek Çeltik Komisyonu'na sorunlarını aktardı. Üreticiler, komisyondan nehirden suyun 48 saati geçmeyecek şekilde tarlalarına verilmesini talep etti. Eski CHP Edirne Millet Vekili Okan Gaytancıoğlu da üreticilere destek vererek yanlarında olduğunu belirtti.

"Aksi halde biz hukuken gerekeni yapacağız"

Köyde ailesi ile üretim yapan avukat Fethiye Kıyga, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çeltikle ilgili bu sene çok fazla kuraklık yaşanıyor. Çeltik Komisyonu'nun alınan kararları gereğince köyümüze, Suakacağı ve yakın köylere daha az su basılması, elektriklerin kesilmesi söz konusu oluyor. Kanunda belirtilen sürelerin daha fazlası su verilmemeye başladı. Dolayısıyla çeltik üreticisi de bu durumda çok büyük mağduriyet yaşıyor. Çeltik Komisyonu'nun aldığı kararlar, hem kanuna hem de şu an çeltik üreticisine oldukça zarar veriyor. Kanuna aykırılıktan gereği biz gerekeni yapacağız tabi ki bugün burada öncelikle çeltik komisyonuyla iletişim kurmayı amaçlıyoruz. Alınan kararlarla 3- 4 güne varan art arda su kesintileri meydana geliyor. Bu da çeltiğin üretimiyle ilgili çok büyük sorun yaşatıyor. Alınan kararların daha kısa süreli ya da kanuna uygun olacak şekilde, 48 saati aşmayacak şekilde verilmesini talep ediyoruz. Aksi halde biz hukuken gerekeni yapacağız."

"Üreticinin tarlada olması gerekir"

Okan Gaytancıoğlu da şunları söyledi:

"Burada eksik olan nokta devletin görevini yapmaması çünkü üretici her şeyini hazırlamış, bütün emeğini dökmüş aşağı yukarı dekara 10 bin liranın üzerinde masraf yapmış, şu anda çeltikler kuruyor. Üreticilerin tabiriyle yanıyor. Burada olması gereken ya önceden izin verilmemesi gerekir. 'Siz burada çeltik ekemezsiniz yeterli su yok' ya da izin verildiyse sonuna kadar bu suyun sağlanması lazım. Su Bulgaristan'dan mı sağlanacak, Meriç Nehri'nin başka kanallarından mı aktarım yapılacak, çataklar mı doldurulacak bu şu anda Çeltik Komisyonu'nun görevidir. Üreticinin bu saatlerde buralara gelip resmi dairelerde görüşme yapması son derece yanlıştır. Üreticinin tarlada olması gerekir."