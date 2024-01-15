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Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, şehit aileleriyle bir araya geldi

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve beraberindeki jandarma personeli, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karaduman Vardar'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Albay Büber, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarak, kederli ailelerine sabır diledi.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, şehit aileleriyle bir araya geldi
15.01.2024 - 18:18,
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Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, şehit aileleriyle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve beraberindeki jandarma personeli şehit aileleriyle bir araya geldi. Albay Büber, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karaduman Vardar'dan da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Albay Büber, "Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden, vatanımızı sarsılmaz imanları ile eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz ve kıymetli aileleri bizlere milletimizin emanetidir. Vatanımızı bize yurt yapan, tarihimize yön veren, topraklarımızı korumak uğruna şehadeti göze alan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, kederli ailelerine yüce Allah'tan sabır diliyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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