Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu Engelsiz Taksi Hizmeti Talep Ediyor

Yerel

(EDİRNE) - Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu yeni dönem ilk toplantısını yaptı. Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Belediyenin sunacağı engelsiz taksi hizmetine tekerlekli akülü araç kullananların acil ihtiyacı olduğunu belirtti.

Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu, toplantı sonrasında yazılı basın açıklaması yaptı. Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, engellilerin Edirne Belediyesi'nden engelsiz taksi hizmeti talebi olduğunu ifade etti.

"Konseyimiz engelsiz bir kent olması için tüm kurumlarla birlikte çalışmayı önüne koymuştur"

Özer, şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Başkanı Sayın Filiz Gencan Akın'a ziyaretimizde bir çok belediyede olan Belediye Engelli Biriminin kurulmasını, ayrıca Belediyemizin sunacağı engelsiz taksi hizmetine tekerlekli-akülü araç kullanan arkadaşlarımızın acil ihtiyacı olduğunu belirttik. Edirne Kent Konseyi binasının engelli erişimine uygun olması gerektiği de belirtildi. Edirne Kent Konseyinin engelli çalışma grubu tüm engel gruplarındaki arkadaşlarımızı ve ailelerini kapsama yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Belediye Başkanımız Sayın Filiz Gencan Akın'ın kentimizin bu eksikliklerini en kısa zamanda tamamlayacağını düşünüyoruz. Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu kentimiz Edirne'nin engelsiz bir kent olması için tüm kurumlarla birlikte çalışmayı önüne koymuştur. Tüm engelli derneklerimiz ikinci toplantımızı yapacağımız 01 Ağustos 2024 tarihine kadar kendi iç toplantılarını yaparak Engelsiz Kent Edirne yolunda adım atılması için kararlılıkla çalışacaklarını kamuoyuna duyuruyoruz"