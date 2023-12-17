 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Valisi, taşkınlarla gündeme gelen mahalle için evler yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi, taşkınlarla gündeme gelen mahalle için evler yapıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, geçmişte taşkınlarla gündeme gelen mahallede yaşayan aileler için konteynırlar dikti ve evler yapıyor. Taşkınlar nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlara geçici olarak konteyner evler verildi ve süreç içinde kalıcı konutlar inşa edilecek.

Edirne Valisi, taşkınlarla gündeme gelen mahalle için evler yapıyor
17.12.2023 - 17:56,
Abone Ol

Edirne'de 'göl mahalle' göl olmaktan kurtarıldı

EDİRNE - Edirne'de geçmişte taşkınlarla gündeme gelen mahalle için kolları sıvazlayan Edirne Valisi Yunus Sezer, her yağmurda evlerinin çatısı akan ve zor durumda olan aileler için konteynırlar dikti, onlar için evler yapıyor.

Lozan Antlaşması'na göre, Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak alınan, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki sayfiye yeri Karaağaç'ta yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, geçmiş yıllarda Meriç Nehri taşkınlarında sürekli olarak evlerini sular basıyor.

Vatandaşlar, Edirne kent merkeziyle bağlantılarının sağlandığı Meriç ve Tunca köprüleri taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldığında acil durumlarda, kepçelerle ya da askeri zırhlı araçlarla taşınıyordu.

Özellikle Karaağaç Mahallesi'ndeki göl mahalle olarak geçen bölgedeki evler sel sularından etkileniyordu. Halk arasında "Göl Mahalle" olarak anılan alandaki 21 derme çatma evin yıkımı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılmasının ardından vatandaşlara geçici olarak konteyner ev verildi. Süreç içinde bölgenin zemini yükseltilerek, eksik olan altyapı çalışmaları tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da hak sahiplerine kalıcı konutlar inşa edilecek.

Vatandaşlar Edirne Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese soğuk kış gününde kendilerini dışarda bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

"Sorunlarımıza çözüm buldu"

Konteynır sakinlerinden Levent Aldırmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'in Karaağaç Mahallesinde sorunların dinledikten sonra çözüme kavuşturulması için çalışmalara başladığını ifade ederek, "Evlerimiz yıkıldı ve evlerimizin yerine konteynırlar yapıldı.

"Allah razı olsun bizi dışarda bırakmıyorlar"

Daha güzel evlerin kendileri için inşa edileceğinden dolayı bir süre konteynırlarda kalacağını vurgulayan Ayşe Aldırmaz, "Allah razı olsun valimiz geldi dolaştı ve şikayetlerimizi dinledi. Bize daha iyi evler yapılacağını söylediklerinden dolayı bizde onayladık. Geçmişte büyü bir su baskını, affet yaşadık. Bize ekmeğimizi suyumuzu her şeyimizi getirdiler. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için bize bir konteynır daha getirilirse daha çok memnun kalırız. Daha önce her yağmur yağdığında evlerimiz akıyordu. Bize zaten yeni evler yapacaklar. Allah razı olsun bizi dışarda bırakmıyorlar" diye konuştu.

Konteynırın da içinin sıcak olduğu ifade eden vatandaşlardan Zarif Asır, Edirne Valisi Yunus Sezer'e soğuk kış gününde kendilerini dışarda bırakmadığı için teşekkür etti.

Tek başına konteynırda yaşayan vatandaşlardan Songül Aldırmaz da Edirne Valisi Yunus Sezer'in kendilerini kanatlarının aldığı için minnettar olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne Valiliği, Yunanistan, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Valisi, taşkınlarla gündeme gelen mahalle için evler yapıyor - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 19:21:56. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi, taşkınlarla gündeme gelen mahalle için evler yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement