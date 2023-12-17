Edirne Valisi, taşkınlarla gündeme gelen mahalle için evler yapıyor

Edirne'de 'göl mahalle' göl olmaktan kurtarıldı

EDİRNE - Edirne'de geçmişte taşkınlarla gündeme gelen mahalle için kolları sıvazlayan Edirne Valisi Yunus Sezer, her yağmurda evlerinin çatısı akan ve zor durumda olan aileler için konteynırlar dikti, onlar için evler yapıyor.

Lozan Antlaşması'na göre, Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak alınan, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki sayfiye yeri Karaağaç'ta yaşayan yaklaşık 5 bin kişi, geçmiş yıllarda Meriç Nehri taşkınlarında sürekli olarak evlerini sular basıyor.

Vatandaşlar, Edirne kent merkeziyle bağlantılarının sağlandığı Meriç ve Tunca köprüleri taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldığında acil durumlarda, kepçelerle ya da askeri zırhlı araçlarla taşınıyordu.

Özellikle Karaağaç Mahallesi'ndeki göl mahalle olarak geçen bölgedeki evler sel sularından etkileniyordu. Halk arasında "Göl Mahalle" olarak anılan alandaki 21 derme çatma evin yıkımı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılmasının ardından vatandaşlara geçici olarak konteyner ev verildi. Süreç içinde bölgenin zemini yükseltilerek, eksik olan altyapı çalışmaları tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da hak sahiplerine kalıcı konutlar inşa edilecek.

Vatandaşlar Edirne Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese soğuk kış gününde kendilerini dışarda bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

"Sorunlarımıza çözüm buldu"

Konteynır sakinlerinden Levent Aldırmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'in Karaağaç Mahallesinde sorunların dinledikten sonra çözüme kavuşturulması için çalışmalara başladığını ifade ederek, "Evlerimiz yıkıldı ve evlerimizin yerine konteynırlar yapıldı.

"Allah razı olsun bizi dışarda bırakmıyorlar"

Daha güzel evlerin kendileri için inşa edileceğinden dolayı bir süre konteynırlarda kalacağını vurgulayan Ayşe Aldırmaz, "Allah razı olsun valimiz geldi dolaştı ve şikayetlerimizi dinledi. Bize daha iyi evler yapılacağını söylediklerinden dolayı bizde onayladık. Geçmişte büyü bir su baskını, affet yaşadık. Bize ekmeğimizi suyumuzu her şeyimizi getirdiler. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için bize bir konteynır daha getirilirse daha çok memnun kalırız. Daha önce her yağmur yağdığında evlerimiz akıyordu. Bize zaten yeni evler yapacaklar. Allah razı olsun bizi dışarda bırakmıyorlar" diye konuştu.

Konteynırın da içinin sıcak olduğu ifade eden vatandaşlardan Zarif Asır, Edirne Valisi Yunus Sezer'e soğuk kış gününde kendilerini dışarda bırakmadığı için teşekkür etti.

Tek başına konteynırda yaşayan vatandaşlardan Songül Aldırmaz da Edirne Valisi Yunus Sezer'in kendilerini kanatlarının aldığı için minnettar olduğunu belirtti.