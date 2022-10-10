Edirne yerel haberi... Edirne Baro Başkanlığına Karakoç seçildi

Edirne Baro Başkanlığına Gökhan Karakoç seçildi.

Edirne Barosu'nun 49. Olağan Genel Kurulu'nda, 3 aday demokratik bir ortamda seçim heyecanı yaşadı. Edirne Barosu Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut başkan Av. Tacettin Sivrikaya, Av. Gökhan Karakoç ve Av. Arzu Çağatay aday oldu. Sonuçlar ne olursa olsun kazananın Edirne Barosu olacağı vurgusuyla açıklama yapan üç aday, seçim sürecini tatlı bir yarış olarak nitelendirdiler.

Seçimde oyların 184'ünü alan Karakoç başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Sivrikaya'nın listesi 121, Çağatay'ın listesi ise 125 oy aldı. - EDİRNE