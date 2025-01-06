Edirneli Muhtar, Hizmet Binası İçin Oturma Eylemi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirneli Muhtar, Hizmet Binası İçin Oturma Eylemi Gerçekleştirdi

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Edirne'nin Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, temeli atılıp inşaatı tamamlanmayan muhtarlık binası için yapılan oturma eylemiyle tepki gösterdi. 6 yıldır kiraladığı dükkanda hizmet vermeye devam eden muhtar, yetkililere seslendi.

06.01.2025 17:59  Güncelleme: 18:05
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Edirneli muhtardan oturma eylemi

Edirneli muhtar, temeli atılıp bırakılan alanda oturma eylemi yaptı

EDİRNE - Edirne'nin Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, mahalle sakinlerine hizmet edeceği muhtarlık binası için söz verilmesine rağmen halen yapılmamasına oturma eylemi yaparak tepki gösterdi.

Edirne'de 6 yıldır kiraladığı dükkanda hizmet veren Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, talep ettiği hizmet binasının yapılmadığı gerekçesiyle oturma eylemi yaptı. Söz konusu muhtarlık binasının yapılacağı Hacı Arif Ağa Sokak'ta gazetecilere açıklamada bulunan Özgünden, yetkililere seslendi.

Edirne Belediye Başkanlığı'nın söz verilmesine rağmen yapılmamasına tepki gösteren Özgünden, "Yapamayacaksan neden bunun zeminini attın, fotoğraf paylaştın? Babademirtaş Mahallesi'ne yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Gelen geçen buraya bakıp zeminin dağıldığını söylüyor. Yapılacak ama ne zaman yapılacak? Bunun mücadelesini 6 yıldır veriyorum. Kiraladığım dükkanı muhtarlık olarak kullanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Temelinin 3 Aralık'ta oluşturulduğunu belirten Özgünden, "5 Aralık'ta Babademirtaş Mahallesi Muhtarlığının açılışını yapacakları için buraya apar topar bir günde zemin hazırladılar, 'Bak, sana da yapacağız burayı' dediler. Sonuçta geldiğimiz nokta burası" dedi.

Muhtarlık binası yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Özgünden, diğer mahallelere yapılan hizmetten faydalanamadığını iddia etti. Kentte yeni kurulan mahallelerde bile muhtarı olmamasına rağmen bina yapıldığını vurgulayan Özgünden, 6 senedir sesini duyuramadığını aktardı.

Özgünden, açıklamasının ardından muhtarlığın yapılacağı alanda kısa süre oturma eylemi yaptı. Özgünden'i ziyaret eden Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert de oturma eylemine destek verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirneli Muhtar, Hizmet Binası İçin Oturma Eylemi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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