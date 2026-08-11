Edremit Belediye Başkanı Ertaş ve 19 meclis üyesi Yeni Parti\'ye katıldı

(BALIKESİR) - CHP'den istifa eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile 19 belediye meclis üyesi, Yeni Parti'ye katıldı. Ertaş ve meclis üyeleri, Yeni Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende üyelik formlarını imzaladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 19 belediye meclis üyesi, Yeni Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasında düzenlenen törenle partiye katıldı.

Törende konuşan Yeni Parti Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, "Bizi seçen iradenin görüşüyle Yeni Parti çatısı altında siyasetimize devam etme kararı aldık. Yolumuz uzun, mücadeleci bir yol. Bu yolda sizlerle omuz omuza olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise CHP'nin kendileri için önemini koruduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz. O, Atatürk'ün bize emaneti. Ama maalesef Atatürk'ün emanetine yapılan ihanetler bu zor günleri yaşamamıza sebep oldu" diye konuştu.

Yeni Parti'nin iktidara yürüyeceğini savunan Ertaş, kararlarını vatandaşların görüşlerini dikkate alarak aldıklarını söyledi.

Ertaş, "19 meclis üyesi arkadaşım ve ben Yeni Parti'ye katılma kararımızı geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantılarda aldık. Bugün de bu kararımızı üyelikle taçlandırmak üzere bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ertaş ve beraberindeki 19 belediye meclis üyesi üyelik formlarını imzaladı.