Edremit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı - Son Dakika
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Edremit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı

Edremit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı

Edremit Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında, Edremit Çiftçi Malları Koruma Meclisi seçimi yapıldı ve 2023 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Raporu kabul edildi. Ayrıca Kent Estetiği Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

03.05.2024 13:39  Güncelleme: 13:47
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Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda Edremit Çiftçi Malları Koruma Meclisi seçimi yapılırken 2023 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Raporu kabul edildi. Ayrıca Kent Estetiği Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Edremit Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 26 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda ilk olarak Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Çiftçi Malları Murakabe Heyeti seçimi de yapıldı. Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı'na Memduh Ömer Billerlioğlu yeniden seçildi. 2023 Mali İdare ve Kesin Hesap Raporu da görüşülerek karara bağlandı. Birim Müdürlüklerine yapılan atamalar ile ilgili meclise bilgi verildi. Belediye bünyesinde 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Kentsel Tasarım Müdürlüğü kurulmasına ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kentsel tasarım ile ilgili iş ve işlemlerin kurulacak olan bu yeni müdürlüğe devredilmesine karar verildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit'in il olmaya aday bir kent olarak alt ve üst yapısı ile çok daha iyi ve güzel hizmetleri hakkettiğini belirterek Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün kurulmasıyla birlikte alt ve üst yapı hizmetlerinde daha etkin ve estetik bir yaklaşımla hareket edileceğini ifade etti. Alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek katılanlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı - Son Dakika

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