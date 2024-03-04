Edremit Belediyesi Engelli Misafirhanesi Kuracak

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Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, engelli çocuğu olduğu için gündelik yaşantıdan kopan aileler için 'Engelli Misafirhanesi' kuracaklarını söyledi.

Halkın ihtiyaçlarını göz önüne alarak hizmet üreten Edremit Belediyesi, engelli çocuklar için Gündüz Misafirhanesi projesini kamuoyuna açıkladı. Edremit Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Engelsiz Yaşam Merkezi kurarak yaklaşık 100 engelli çocuğa hizmet veren merkezin yanı sıra şimdi de engelli misafirhanesi kurma müjdesini hayata geçiriyor. İkinci 5 yıl için projelerini ve hedeflerini açıklayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan engelli aileleri için de önemli bir destek geldi. Başkan Say, "Engelli Çocuk Misafirhanesi, gün içinde işlerini takip etmekte, alışveriş yapmakta, hastaneye gitmekte, kendilerine zaman ayırmakta gibi sıkıntısı olan ve çözüm üretmeye çalışırken psiko-sosyal yönden ciddi sorunlar yaşayan ailelerin imdadına yetişecek. Engelli Çocuk Misafirhanesi sayesinde aileler, engelli çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kuruma kavuşacaklar. Hafta içi saat 08.00'den 17.00'ye kadar engelli çocuklara geçici süreli ücretsiz bakım hizmeti verecek misafirhane olacak. Bölgemizdeki engelli vatandaşlarımızı ve içinde bulundukları şartları kayıt altına alarak sosyal belediyeciliğin gereği ne ise yerine getirdik. Birçok projemizin alt zeminleri hazırlandı ve göreve gelmemiz ile birlikte bu ve bunun gibi diğer projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. İlimize, ilçemize ve engelli ailelerimize hayırlı olsun" dedi. - VAN