Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" Eğitimi - Son Dakika
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Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" Eğitimi

12.05.2022 15:56
Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" Eğitimi

Edremit Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline “Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı” eğitimi verildi. 

Edremit Belediyesi'nde görev yapan özel güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi. 

Hizmet içi eğitim programlarıyla personeli daha donanımlı hale getirmeyi hedefleyen Edremit Belediyesi, özel güvenlik personeline, "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi. 

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen göz yaşartıcı gazın doğru tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salon'undaki eğitimde Emniyet yetkilileri tarafından yaşanabilecek olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında biber gazının nasıl kullanılması gerektiği ayrıntılı olarak anlatıldı.

Göz yaşartıcı gazın yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceği konularının ele alındığı eğitimin ikinci bölümü ise Güreş Sahası'nda açık alanda uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında gazdan etkilen güvenlik görevlileri, kullanmak durmunda kalmaları halinde gazın nasıl etki ettiğini de yaşayarak test etmiş oldu.

Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi
Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi
Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi
Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi

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Edremit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi'nden Güvenlik Personeline 'Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı' Eğitimi - Son Dakika


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