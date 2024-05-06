Edremit Belediyesi yol çalışmalarına hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edremit Belediyesi yol çalışmalarına hızlandırdı

Edremit Belediyesi, ilçe genelinde yolların düzenlenmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı için 13 ayrı ekip görevlendirildi.

06.05.2024 22:09  Güncelleme: 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi yol çalışmalarına hızlandırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde yolların düzenlenmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı için 13 ayrı ekip görevlendirildi.

Edremit ilçesi, yaşanan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından yollarda meydana gelen bozulmalarla mücadele ediyor. Bu doğrultuda Edremit Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın direktifiyle Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13 ayrı ekip oluşturdu. Bu ekipler, zarar gören yolların tamirat ve bakım-onarım çalışmalarını hızlandırmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyor.

Doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı, çalışmalarına hız verildi. İkizçay, Altınkum, Akçay, Güre ve ilçe merkezinde bulunan Hekimzade Mahallesi gibi bölgelerdeki yollar, bu çerçevede yenileniyor ve düzenleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "İlçemiz genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Edremit, Ulaşım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi yol çalışmalarına hızlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 23:18:44. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi yol çalışmalarına hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement