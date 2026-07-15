Edremit\'te 15 Temmuz şehitleri dua ve özlemle anıldı

Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programlarda, vatan ve demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitler dualarla anıldı. Şehitlik ziyareti ve mevlit programında duygu dolu anlar yaşandı.

Edremit ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitler için çeşitli programlar düzenlendi. Edremit Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, vatan ve demokrasi uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Anma programlarının ilk adresi Edremit Şehitliği oldu. Düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkan Vekili Muharrem Döğer, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, protokol üyeleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek mezarlara çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi.

Şehitlik programının ardından Bekir Efendi Camii'nde aziz şehitlerin ruhuna ithafen Mevlid-i Şerif okutuldu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, okunan Mevlid-i Şerifin ardından Hatm-i Şerif duası yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programlarında, demokrasi kahramanları bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad edildi. - BALIKESİR