Edremit'te Sıcak Hava Etkili
Burhaniye'de sıcaklık 40 dereceyi geçti. Vatandaşlar gölgelik alanlara yöneliyor.
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde bulunan yazlık ilçelerde etkili olan sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Burhaniye ilçe merkezinde termometreler öğle saatlerinde 40 derecenin üzerini gösterirken, sıcaklıkların hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yer alan Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar gölgelik alanlara ve sahil bölgelerine yönelirken, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometre 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkları gösterdi.
Meteorolojik verilere göre bölgede etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki hareketlilik azalırken, uzmanlar vatandaşları günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıyor.
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