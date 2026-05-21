Edremit\'te "Vakti Kuşanmak" sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi" düzenlenen törenle kapılarını açtı. "Her Vakit Yeni Bir İmkandır" sloganıyla hazırlanan ve öğrencilerin sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarını içeren sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Metin Tuncer ve Coşkun Taşkın'ın yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Kabe ve Mescid-i Aksa maketleri dikkat çekti

Öğrencilerin uzun süren emekleri sonucunda ortaya çıkan sergide, özellikle el emeğiyle hazırlanan sembolik Kabe ve Mescid-i Aksa maketleri en çok dikkat çeken eserler arasında yer aldı. Kültürel ve dini değerlerin sanatla harmanlandığı organizasyonda; özgün resim çalışmaları, maketler sergilendi. Kaymakam Odabaş ve beraberindeki heyet, stantları tek tek gezerek projelerin detayları hakkında bilgi aldı.

Dünya şampiyonlarına ödül yağmuru

Etkinlik, sadece sergi açılışıyla sınırlı kalmadı; Edremit'in eğitimdeki uluslararası gururu da törende taçlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uluslararası alanda düzenlenen robotik yarışmada dünya birinciliği elde ederek Türkiye'nin göğsünü kabartan başarılı öğrenci ve danışman öğretmenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri ve başarı belgeleri takdim edildi.

Öğrencilerin hem sanatsal becerilerini hem de kültürel birikimlerini yenilikçi projelerle ortaya koydukları "Vakti Kuşanmak" sergisi, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve okul idaresinin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. - BALIKESİR