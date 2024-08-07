Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Eğrikavak Mahallesi\'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Yerel

Göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine devam eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, son olarak Eğrikavak Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu.

Başkan Yetişkin, Eğrikavak Mahallesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Mahalle sakinleriyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Yetişkin, onların günlük yaşamlarını etkileyen sorunları ve taleplerini dinledi.

Eğrikavak Mahallesi ve Efeler genelinde uygulanabilecek projeler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve etkin şekilde karşılamak amacıyla, Efeler Belediyesi meclis üyeleri ve birim müdürleri de etkinlikte yer aldı.

Faaliyetler nedeniyle oldukça memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına kendileriyle doğrudan iletişim kurduğu ve taleplerini hızlı bir şekilde karşıladığı için teşekkür etti. - AYDIN