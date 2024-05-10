Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Halk Buluşması Etkinliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Halk Buluşması Etkinliğini Sürdürdü

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Halk Buluşması Etkinliğini Sürdürdü

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirebilmek için düzenlediği 'Halk Buluşması'nı sürdürdü. Efeler halkının beklentilerini dinleyen Yetişkin, vatandaşların taleplerini direkt olarak yetkililere iletti.

10.05.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirebilmek için düzenlediği 'Halk Buluşması'nı sürdürdü.

Efeler Belediyesi'ne ait Menderes Parkı'nda düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle bir kez daha bir araya gelen Başkan Yetişkin, Efeler halkının beklentilerini dikkatle dinledi. Efeler Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada, vatandaşlar taleplerini direkt olarak yetkililere aktardı ve bu durumdan çok memnun olduklarını ifade etti.

Halk Buluşması'nda konuşan Başkan Yetişkin, "Buraya kadar da yormayacağız sizi. Mahallelerinize geleceğiz. Efeler'in genel sorunlarını birlikte konuşup birlikte çözüm üreteceğiz. Hem başkan yardımcılarımız hem de ilgili birim müdürlerimizin tamamı da bu etkinliklerde bizlere eşlik edecek. Genel itibari ile taleplerinizin tamamını burada hemen alıyoruz, ilk fırsatta da değerlendirerek çözüm önerilerini üretiyoruz. Zira belediyemize geldiğinizde de çözüm üreteceğiz fakat sizlerin yanınıza gelmemizin daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de buluşmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Anlamlı etkinlik boyunca Başkan Yetişkin'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol da fotoğraf çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Halk Buluşması Etkinliğini Sürdürdü - Son Dakika

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