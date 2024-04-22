Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, halka kapalı olan birimlerin önündeki duvarları kaldırdı

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, önceki dönemde vatandaşların ulaşımının engellenmesi amacıyla bazı birimlerin önüne örülen duvar ve şifreli kapılar kaldırılarak halka açıldı.

Efeler Belediye Başkanlığı'nın eski yönetimi, ESKO İş Hanı 3'üncü katta bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün tüm birimlerini içine alacak şekilde kapattırmış, birimler dışında görev yapan personelin dahi geçişine yasaklamıştı. Başkan Yetişkin, mazbatasını aldığı gün Efeler halkına verdiği "Efeler Belediyemizin kapıları herkese açık olacak. Bundan sonra hiçbir kapı kapalı olmayacak" sözünün gereği halka kapalı olan tüm kapıları yıktırmaya başladığını belirtti.

Bu kapsamda Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in talimatıyla belediye birimlerinin önüne kurulan setler kaldırıldı. Artık belediyede işi olanların tanıdık biri aracılığı ile değil bizzat kendisi ilgili kişilerle ulaşıp sorun ve taleplerini birebir aktarabileceği belirtildi. - AYDIN