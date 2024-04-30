Efeler Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Efeler Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceklerinin sözünü verdi. Toplantıda, mahallelerin gelişimi için işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

30.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:40
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarını Efeler Belediyesi'ne ait Doğa Otel ve Restoran'da kahvaltıda ağırlayan Başkan Yetişkin, Efeler'e birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceklerinin sözünü verdi. Samimi toplantıda, daha yaşanabilir, mutlu ve huzurlu bir kent için yapılabilecek işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Efeler Belediyesi ile vatandaşlar arasında kurdukları köprü ile mahallelerin gelişimine katkı sağlayan muhtarların çok değerli olduğunu belirten Başkan Yetişkin, mahalle muhtarlarına yeni dönem görevlerinde başarılar diledi. Mahalle sakinlerinin beklentilerini ve kentin her bir köşesindeki ihtiyaçları belirleyip kendilerine iletmeleri konusunda çağrıda bulunan Başkan Anıl Yetişkin, mahallelerin öncelikli sorunlarını ele almak ve çözüm odaklı çalışmalar yapmak için birlikte hareket etme gerekliliğini vurguladı.

Toplantı sonunda mahalle muhtarları Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e keyifli buluşma ve destekleri için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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