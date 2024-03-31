Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Oyunu Kullandı

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Eşi Güneş Atay ile birlikte oyunu kullanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullanırken, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Başkan Atay, vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Atay, sonuçların ülkeye 'hayırlı olmasını' diledi.

Herkesi oy kullanmaya davet eden Başkan Atay; "Değerli eşim Güneş Hanım'la birlikte oyumuzu kullandık. Seçimlerin Efeler'imize, Aydın'ımıza ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN