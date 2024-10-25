Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Çevre Temizliği Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Çevre Temizliği Etkinliğine Katıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yürüyüş yolunda düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde çöpler topladı ve çevre bilincine dikkat çekti. 'Daha temiz bir Efeler için çalışmaya devam edeceğiz' mesajı verdi.

25.10.2024 00:37
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Eldivenleri giydi, çöp topladı, çevre temizliğine dikkat çekti

Başkan Yetişkin: "Daha temiz bir Efeler için çalışmaya devam edeceğiz"

Efeler Belediyesi'nden çevre temizliği farkındalığı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in katılımıyla yürüyüş yolunda çevre temizliği yapıldı. Başkan Yetişkin ve beraberindekiler yerlere atılan çöpleri tek tek toplayıp poşete koydu, çevre bilincine ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

Efeler Belediyesi ekipleri ilçede temizlik çalışmalarına devam ederken, düzenlen etkinlik ve programlar ile de çevreye olan duyarlılığı artırıyor. "Şehri temiz tut, iklimi koru, geleceğe yön ver" sloganıyla işe koyulan Başkan Yetişkin, Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde Yürüyüş Parkuru üzerinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Başkan Yetişkin ve beraberindekiler, yürüyüş yolundaki parkur boyunca çöp topladı. Toplanan çöpler poşetlere konularak etkinlik sonunda temizlik işlerine teslim edildi.

"Daha temiz bir Efeler için çalışmaya devam edeceğiz"

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bir şeyi temizlemek için önce kirletmek gerekiyor. Biz de önce kirletmeyelim üzerine kuruyoruz, sloganlarımızı. Öncelikle çevremizi, yaşadığımız alanı, temiz tutmakla mükellefiz. Bu bizim hem çevremize, kendimize, çocuklarımıza hem de doğaya karşı bir yükümlülüğümüz. Bundan dolayı biz "Şehrimizi temiz tut, iklimi koru, geleceğe yön ver" sloganıyla hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu farkındalık çalışmalarımızı devam ettireceğiz. En azından elimizde bulunan imkanları sadece temizliğe değil başka yönlere de hizmet amacıyla kaydırmamız ve onu da gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da ilk etabı kirletmemekten geçiyor. Mümkün mertebe tüm vatandaşlarımızı hemşehrilerimizi arkadaşlarımızı çevreyi kirletmeme konusunda uyarmamız gerekiyor. Biz de daha temiz bir Efeler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Çevre Temizliği Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

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