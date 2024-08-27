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Efeler Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, üstün yetenekli öğrencileri ağırladı.

Söke Bilim ve Sanat Merkezi'nin öncülüğünde ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen 'Üstün Yetenekli Öğrencilerin Doğada Matematik Arayışı: Farklılaştırılmış Eğitim Projesi' kapsamında üstün yetenekli öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret etti. Proje, öğrencilerin matematiksel kavramları doğayla ilişkilendirerek öğrenmelerini amaçlıyor ve bu doğrultuda doğada yapılan etkinliklerle zenginleştirilmiş bir eğitim sunuyor.

Ziyaret sırasında öğrenciler, parkın sunduğu interaktif ve deneysel alanlarda matematiksel konular üzerine çalışmalar yaptı. Doğadaki matematiksel düzeni ve geometrik yapıları keşfetme fırsatı bulan öğrenciler, parktaki görevli eğitmenler eşliğinde çeşitli atölyelere katıldı. Bu atölyelerde, matematik ve doğanın nasıl iç içe geçtiğini gösteren uygulamalı eğitimlerle, soyut kavramların somutlaştırılması hedeflendi. Özellikle geometri, istatistik gibi konular, öğrencilerin günlük hayattaki gözlemleriyle bütünleştirildi.

Parkın, öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirdiğini ifade eden üstün yetenekli ziyaretçiler, geçirdikleri verimli zaman nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve parktaki eğitmenlere teşekkür etti. - AYDIN