Efeler Belediyesi Çöp Ev Temizliğine Devam Ediyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Çöp Ev Temizliğine Devam Ediyor

Efeler Belediyesi Çöp Ev Temizliğine Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, insan ve çevre sağlığını tehdit eden çöp evlerin temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Zabıta, Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, çevre kirliliği ve sağlık risklerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

28.11.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Efeler Belediyesi, insan ve çevre sağlığını tehdit eden çöp evleri temizlemeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla son olarak Ata Mahallesi Göksu Caddesi'nde ve Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde tespit edilen çöp evlerin temizliğini yaptı. Belediye ekipleri, her iki adreste de kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirerek çevre kirliliği ve sağlık risklerini ortadan kaldırdı.

Ekipler, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak önce evin güvenliğini sağladı. Daha sonra titiz bir temizlik süreci başlatıldı. Çok miktarda çöp ve kullanılmaz durumdaki eşyanın bulunduğu ev, özel ekipman ve araçlar kullanılarak temizlendi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfeksiyon çalışması da yapılarak, mahallede hijyenik bir ortam yeniden sağlandı. Efeler Belediyesi'nin müdahalesi sonrası mahalle sakinleri Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yaptığı açıklamada, toplum sağlığı ve çevre temizliğinin belediyenin öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı. Başkan Yetişkin, "Vatandaşlarımızın huzur ve sağlık içinde yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarda bizlere ihbarda bulunmaları çok önemli. Ekiplerimiz, her zaman müdahaleye hazır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Çöp Ev Temizliğine Devam Ediyor - Son Dakika

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