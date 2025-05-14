Efeler Belediyesi Ecdat Mezarlarını Yıktı, Tepkiler Dinmiyor - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi Ecdat Mezarlarını Yıktı, Tepkiler Dinmiyor

Aydın'ın Kızılcaköy'ünde Efeler Belediyesi tarafından iş makineleriyle yapılan mezar yıkımı, köy halkının büyük tepkisini çekti. Kurtuluş Savaşı gazilerinin mezarlarının da olduğu belirtilen olayda, vatandaşlar durumu kınadı.

14.05.2025 16:55
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Efeler Belediyesi ecdat mezarlarını iş makinesi ile yıktı

Yıkılan mezarlar içinde pek çok gazi ve Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren Efe'lerin mezarları da olduğu belirtildi

AYDIN - Kurtuluş Savaşı sırasında büyük kahramanlık gösteren illerin başında yer alan Aydın'ın en eski köylerinden biri olan Kızılcaköy'de Efeler Belediyesi tarafından ecdad mezarları iş makineleri ile yerle bir edildi. Bir cenaze dolayısıyla köy mezarlığına gelen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, Kurtuluş Savaşı Gazisi dedesinin de mezarının yıkılıp yok edildiğini gören Baki Uyanık gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre; bir cenaze defni dolayısıyla mezarlığa gelen Kızılcaköylüler, mezarlıkta Efeler Belediyesi'nin iş makinesi ile ecdatlarının mezarlarını küreyip yok ettiğini görünce gözlerine inanamadılar. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baki Uyanık, "İnsana ve ölmüşlere saygı vardır. Yunanistan'da Yunan yetkililer ecdat mezarlarımızı yıkıyor diye tepki gösterirdik. Efeler Belediyesi'nin bu yaptığı ile Yunan'dan ne farkı kaldı" diye tepki gösterdi.

Tarihi mezarları yerle bir edilen Kızılcaköy Mezarlığı'nda kameralara konuşan köy sakinlerinden Baki Uyanık, "Öğlen bir cenaze dolayısıyla mezarlığa geldik. İş makinelerinin çalıştığını görünce şaştık. Geldik çalışanlarla görüştük. Çalışanlardan öğrendiğimiz kadarıyla buradan zenginlere mezar yeri satılmış. Satsınlar ama bizim ecdadımızın mezarlarını yıkıp da mı zenginlere yer açacaklar. Burada Kurtuluş Savaşı gazilerinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda mücadeleleri ile varlık göstermiş Çoka Ahmet Efe, Üsen Efeler ve Deli Hasan Efe'nin de mezarları vardı" diyerek mezarların yıkılması talimatını veren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e sitem etti.

Hakkını arayacağını ve ölüsüne saygısı olmayan bir belediye yönetimi düşünemediğini belirten Baki Uyanık, "Bizim köyde işgal yıllarında Yunan Karakolu kurulmuş. Burada ölen bir Yunan askerine bile biz mezar vermişiz. ve halen mezarı durur. Bizde ölüye de saygı vardır. Yunanlılar Batı Trakya'da bizim Türk ve Müslüman mezarlarına zarar verdiğinde kızardık. Şimdi öz memleketimizde ecdat mezarlarımız Efeler Belediyesi tarafından iş makineleri ile yıkılıp yok ediliyor. Bu nasıl bir anlayış" diye yaşadıklarına tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Ecdat Mezarlarını Yıktı, Tepkiler Dinmiyor - Son Dakika

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