Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Kayıt Kuraları Belirlendi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Kayıt Kuraları Belirlendi

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri\'nde Kayıt Kuraları Belirlendi

Efeler Belediyesi'nin Gündüz Bakımevleri'nde yeni dönem kayıt kuraları 3 Haziran Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

31.05.2024 12:44  Güncelleme: 12:45
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Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde yeni dönem kayıt kuraları 3 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Ebeveynlerin çocuklarını güvenle emanet edebildiği, 3 öğün yemeğin sunulduğu, alanında uzman öğretmenlerin, psikologların ve hemşirelerin görev aldığı Efeler Belediyesi'nin Gündüz Bakımevleri'nde başvuru süreci tamamlandı.

Talebin fazla olması ve kamuoyunda hiçbir şüpheye yer vermemek amacıyla yeni dönemde Gündüz Bakımevleri'nde eğitim görecek öğrenciler, kura yöntemi ile belirlenecek. Kura çekimi, 3 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Kayıt Kuraları Belirlendi - Son Dakika

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