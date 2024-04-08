Efeler Belediyesi Kabir Ziyaretleri İçin Ücretsiz Servis Hizmeti Sunacak

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Efeler Belediyesi, Kemer ve Tellidede Mezarlıklarındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.

Efeler Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi ve bayramda kabir ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunacak. Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre; 9 Nisan Salı ve 10 Nisan Çarşamba günü 10.00 ila 18.00 saatleri arasında mezarlıklara ulaşım için araç kaldırılacak. Kabir ziyareti için ücretsiz servis araçları, Bey Camii önünden her saat başı Kemer ve Tellidede mezarlıklarına hareket edecek" ifadelerine yer verildi. - AYDIN