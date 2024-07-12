Efeler Belediyesi Mezarlıkların Bakım ve Temizliğine Devam Ediyor

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Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve temizliğine devam ediyor.

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki ağaçların kuruyan dalları kesiliyor, özellikle yaz aylarında artan yabani otlar düzenli olarak temizleniyor. Bu sayede mezarlık alanları, daha bakımlı bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşlar Efeler Belediyesi'nin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN