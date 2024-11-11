Efeler Belediyesi'nden Çocukların Sağlığına Önem - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Çocukların Sağlığına Önem

Efeler Belediyesi\'nden Çocukların Sağlığına Önem

Efeler Belediyesi, gündüz bakım evleri ve Efesem Akademi'de düzenli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 'Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor' diyerek hijyenik şartların önemine dikkat çekti.

11.11.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Efeler Belediyesi gündüz bakım evlerinde ve öğrencilere okul dışında eğitim desteği sunan Efesem Akademi'de her ay düzenli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıklara karşı önleyici tedbirlerin artırıldığını belirtti. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dezenfeksiyon işlemleri sayesinde veliler de çocuklarını güvenle bu merkezlere emanet edebiliyor.

Başkan Anıl Yetişkin, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor" diyerek belediye olarak eğitim alanında hijyenik şartları en üst düzeyde sağlamak için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Yetişkin, Efeler Belediyesi'nin eğitim projelerinin yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda sağlıklı bir gelişim ortamına katkı sunduğuna dikkat çekerek, "Her çocuğumuzun hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Yerel Yönetim, Sağlık, Efeler, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Çocukların Sağlığına Önem - Son Dakika

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