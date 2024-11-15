Efeler Belediyesi’nden İklim Değişikliği Konferansı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi’nden İklim Değişikliği Konferansı

Efeler Belediyesi’nden İklim Değişikliği Konferansı

Efeler Belediyesi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kentler konusunda farkındalık oluşturmak için 'Kentler ve İklim Değişikliği' konulu bir konferans düzenledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ebru Ersoy Tonyaloğlu'nun konuşmacı olduğu etkinlikte, iklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilirlik bilinci ele alındı.

15.11.2024 18:07  Güncelleme: 18:08
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Efeler Belediyesi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kentler konusunda farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in katılımıyla 'Kentler ve İklim Değişikliği' konulu bir konferans düzenlendi.

Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda organize ettiği etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Ersoy Tonyaloğlu'nun konuşmacı olduğu etkinlikte, iklim değişikliğinin kent yaşamına etkileri ve sürdürülebilir şehirlerin önemi detaylarıyla ele alındı. Doç. Dr. Tonyaloğlu, iklim değişikliğinin şehirlerde oluşturabileceği risklere dikkat çekerek, sürdürülebilirlik bilincinin artırılmasının gelecek nesiller için hayati olduğunu vurguladı. Katılımcılara çevre dostu adımlar atmanın pratik yollarını da paylaşan Tonyaloğlu, bireysel ve toplumsal farkındalığın bu süreçteki önemine değindi.

Etkinlik sonunda konuşan Başkan Anıl Yetişkin, iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, "Değerli hocamızın paylaştığı bilgiler, dünyamız için endişelenmemiz gereken bir tabloyu gözler önüne seriyor. 2050 ve 2100 yılları, iklim açısından önemli değişimlerin yaşanacağı dönemler. Bu olumsuzlukları yaşamadan önce harekete geçmeliyiz. Bugünkü konferans, farkındalık oluşturma noktasında çok değerli bir katkı sundu" diye konuştu.

Konferansın sonunda Başkan Yetişkin, katkılarından dolayı Doç. Dr. Ebru Ersoy Tonyaloğlu'na çiçek takdim ederek teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi’nden İklim Değişikliği Konferansı - Son Dakika

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