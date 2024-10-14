Efeler Belediyesi\'nden Jeotermal Enerji Denetimi

Yerel

Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocagür ve İmamköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji firmasına yönelik denetim gerçekleştirirken Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Halk sağlığına zarar veren faaliyetlere göz yummayacağız" dedi.

Daha önce yapılan denetimlerde firmanın emisyon kaçakları ve hava ölçüm değerlerinin sınırları aştığı tespit edilmiş ve bu durum Efeler Belediyesi tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmişti. Halk sağlığını tehdit eden bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için firmanın gerekli önlemleri alıp almadığına dair tekrar bir inceleme yapıldı. Denetim sırasında, firmanın emisyon salınımlarında iyileştirmeler yapıp yapmadığı detaylı olarak incelendi. İlgili yetkililer, halkın sağlığı için jeotermal faaliyetlerin sıkı takip altında olduğunu belirterek, çevreye zarar veren her türlü faaliyete karşı gereken yaptırımların uygulanacağını vurguladı. Bölge halkının uzun süredir dile getirdiği hava kalitesi endişeleri, Efeler Belediyesi tarafından titizlikle değerlendirilirken, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı her şeyin önündedir. Çevreye ve insan sağlığına zarar veren hiçbir faaliyete göz yummamız mümkün değil. Bu nedenle denetimlerimizi sıklaştırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini koruma konusunda kararlıyız" dedi. - AYDIN