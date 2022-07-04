Öğrenciler, 20 Temmuz 2022'ye kadar EFESEM'in, Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 (Merkez İş Bankası Yanı) adresindeki hizmet binasını ziyaret ederek uzmanlarla yüz yüze görüşme yapabilecek. Merkez, hafta içi 9.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

Efeler, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Efeler Belediyesi'nden Öğrencilere, Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika

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