Evde bakım hizmetleri ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Efeler Belediyesi'nin yaşlı, engelli ve sağlık sorunları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik ücretsiz evde bakım hizmetleri sürerken, ekipler ev temizliği, kişisel bakım ile berber ve kuaför hizmetlerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

Efeler Belediyesi, yaşlı, engelli ve sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte güçlük çeken vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor. Sosyal destek çalışmaları kapsamında yürütülen hizmetlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan ekipler, düzenli ziyaretlerle ev temizliği, kişisel bakım ile berber ve kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak vatandaşların evlerinde gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Evlerinde ziyaret edilen vatandaşlar, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretlerin kendilerini yalnız hissettirmediğini ve günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Evde bakım hizmetlerinin, yaşlı, engelli ve sağlık sorunları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. - AYDIN