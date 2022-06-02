Efeler Belediyesi'nden Yıkılan Ağaçlara Anında Müdahale - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Yıkılan Ağaçlara Anında Müdahale

02.06.2022 11:09
Efeler Belediyesi'nden Yıkılan Ağaçlara Anında Müdahale

Efeler Belediyesi, kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle tehlike oluşturan ağaçlara anında müdahale etti.

Efeler Belediyesi, kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle tehlike oluşturan ağaçlara anında müdahale etti.

Efeler'de yaklaşık 20 dakika boyunca devam eden fırtınada çoğu ağaç devrilme tehlikesi yaşarken, bazıları da fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Etkili olan kuvvetli fırtınada bazı bölgelerde de büyük ağaç dalları kırıldı.

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle anında harekete geçen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için teyakkuza geçti.

Ekipler, Fatih Mahallesi, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi, Zeybek Mahallesi'ndeki yıkılan ağaçları kaldırıp, yolları yeniden ulaşıma açtı. Efeler Belediyesi zarar gören onlarca ağaca da müdahale etti.

Olumsuz hava koşullarında yıkılma tehlikesi oluşturan ağaçlara yönelik budama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

Fırtına, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Yıkılan Ağaçlara Anında Müdahale - Son Dakika


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