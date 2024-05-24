Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nden kapsamlı çalışma

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Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki parklarda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlenmek ve temiz hava almak için gittiği çocukların ise oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiği parklarda bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Bu kapsamda bozulan oyuncaklar onarılıyor ve gerekli görülmesi halinde yenisiyle değiştiriliyor. Vatandaşların dinlenme alanlarındaki araç-gereçler için de söz konusu işlemler uygulanıyor ve uzayan otlar biçiliyor. Ebeveynlerin ve çocuklarının daha güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirmesi için sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren Efeler halkı, Başkan Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN