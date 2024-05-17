Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi\'nde Temizlik Çalışması Başlattı

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Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Efeler Belediyesi, Paşa Yaylası'ndan doğup Efeler ilçe merkezinin ortasından geçen Tabakhane Deresi etrafında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını alanda yabani ot biçimi gerçekleştiriyor. Derenin doğal güzelliğini korumak ve çevresindeki yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmalarda; yabani otlar ve atıklar temizlenerek, alanın daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışmalar için teşekkür etti. - AYDIN