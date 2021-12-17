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Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı

17.12.2021 15:29
Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencileri, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencileri, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık tarafından 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan eğitim iş birliği protokolü gereğince ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı'nda yapılan bilgilendirme ile son buldu. - AYDIN

Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı
Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı
Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı
Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı

Adnan Menderes Üniversitesi, Mehmet Fatih Atay, Tıp Fakültesi, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


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