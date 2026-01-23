Efeler Belediyesi'nde yağmur mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Efeler Belediyesi'nde yağmur mesaisi

Efeler Belediyesi\'nde yağmur mesaisi
23.01.2026 18:18  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da etkili olan yağışlar sonrası Efeler Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için önlemler aldı. Ekipler, yağmur suyu giderlerini açarak su birikintilerini önlemek amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'da etkili olan yağışlarda vatandaşın mağdur olmaması için Efeler Belediyesi ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında ekipler, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Ekipler; yağmur suyu giderlerini açarak suyun sağlıklı şekilde tahliyesini sağlayıp, cadde ve sokaklarda biriken yaprak, çamur ve atıkları temizleyerek su birikintilerinin önüne geçiyor. Özellikle yağışın etkisini artırdığı noktalarda yoğun mesai harcayan ekipler, olası taşkın ve tıkanıklıklara karşı anında müdahalede bulunuyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Yoğun yağışlara karşı ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin farklı noktalarında oluşabilecek riskleri önceden tespit ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve Efeler'de kent düzeninin her koşulda korunmasıdır. Bu doğrultuda ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." Dedi - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nde yağmur mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:29:38. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nde yağmur mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.