Efeler Belediyesi Zararlılarla Mücadele İçin İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, ilçede halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadele için kapsamlı ve sürekli bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, görev alanlarındaki her bölgeyi kontrol ederek ilaçlama işlemlerini adım adım gerçekleştiriyor. Larva döneminde yapılan faaliyetler sayesinde, kent zararlılarının üreme alanları ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bu sayede, sıcak havaların etkisiyle artan sivrisinek ve karasinek yoğunluğu kontrol altına alınıyor. Ayrıca, ilaçlamada kullanılan malzeme ve tekniklerle diğer canlılar ve çevre hiçbir zarar görmüyor. Efeler'in emekçileri, sineklerin üreme alanları olabilecek her türlü noktada detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor. Havuzlar, su birikintileri, atıl durumda bırakılan tekerlekler, kovalar ve arıtma noktaları gibi potansiyel üreme alanları, düzenli olarak ilaçlanıyor. Özverili çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren ilçe sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. - AYDIN