Efeler Belediyesinden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılışı - Son Dakika
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Efeler Belediyesinden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılışı

Efeler Belediyesinden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılışı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla Kent Lokantası'nın açılışını 15 Ocak'ta gerçekleştirecek.

13.01.2025 12:12  Güncelleme: 12:13
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Vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı beslenmeleri için önemli bir adım atan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kent Lokantası'nın kurdelesini 15 Ocak Çarşamba günü kesecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, halkın sofrası olacak Kent Lokantası'nın açılışı için geri sayıma geçti. Efeler Kent Lokantası, 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı Numara 159'da hizmete açılacak. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bereketli topraklarda fakir ve aç bırakılmak her birimize yapılmış en büyük haksızlık. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda bu durumu tersine çevirmek, hakkımız olan ekmeği hep birlikte paylaşmak için halk soframızın açılışında buluşalım" sözleriyle vatandaşları açılışa davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesinden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılışı - Son Dakika

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