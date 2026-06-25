Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi hizmete açıldı

Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi hizmete açıldı
25.06.2026 10:07  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlere ücretsiz gelinlik, damatlık ve abiye desteği sağlamak amacıyla Kent Zarafet Merkezi'ni hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Anıl Yetişkin, ekonomik zorluklara dikkat çekerek projenin sosyal belediyecilik örneği olduğunu vurguladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, evlilik hazırlığı yapan çiftlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Zarafet Merkezi açılış töreniyle hizmete girdi.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1963. Sokak'taki Efeler Belediyesi Katlı Otoparkı'nın alt katında hizmet vermeye başlayan merkez; çiftlere ücretsiz gelinlik, damatlık ve abiye desteği sağlayacak. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programı, Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzik ziyafetiyle başladı. Renkli anlara sahne olan törende, merkezde yer alan gelinlik, damatlık ve abiyeler düzenlenen bir defileyle davetlilere sergilendi. Defilede kıyafetleri bizzat Efeler Belediyesi çalışanları taşırken, mankenlerin saç ve makyajlarını da Efeler Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri bünyesinde görevli kuaför ve berberler ile projeye desteğini esirgemeyen ilçedeki kuaför esnafı yaptı.

Açılışta konuşan Efeler Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Gülhiz Gürbüz Bideci, Kent Zarafet Merkezi Projesi'nin çıkış noktasını ve sosyal belediyecilik örneği olan merkezin işleyişi ile ilgili katılımcılara bilgi verirken, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören ise mahallelerine böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan Kent Zarafet Merkezi ile aile bütçelerine önemli bir katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ülkenin en büyük ortak sorununun ekonomi olduğunu vurguladı. Konuşmasında ekonomik şartlara sitem eden Başkan Yetişkin, "Gönül isterdi ki bu merkezleri açmak zorunda kalmasaydık. Keşke herkes istediği gelinliği, dilediği abiyeyi herhangi bir mağazadan rahatça satın alıp giyebilseydi. Yaşanan ekonomik zorlukların sorumlusu bizler değiliz ama bu zor günde hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik" dedi.

Merkezin kuruluş hikayesini de samimiyetle paylaşan Başkan Anıl Yetişkin, projenin bir başka sosyal sorumluluk çalışması sırasında filizlendiğini belirtti. Daha önce hayata geçirdikleri Sosyal Destek Giyim Noktası'nda bugüne kadar 500 civarında çocuğun giyim ihtiyacını karşıladıklarını hatırlatan Yetişkin, "O kıyafetlerin tasnifi sırasında merkezimize ulaşan gelinlik ve damatlıkları görünce, bunları en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük; Kent Zarafet Merkezi'nin çıkış noktası da bu oldu. Gençlerimizin nişan törenlerinde bile yanlarında olabilmek için abiyeleri de bünyemize kattık. Çiftlerimiz buraya gelerek istedikleri kıyafeti deneyip seçebilecek ve en özel günlerinde tamamen ücretsiz olarak kullanabilecekler" diyerek tüm katılımcılara ve projeye destek sağlayan Efeler halkına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Yerel Yönetim, Politika, Damatlık, Evlilik, Ekonomi, Efeler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
06:29
Dünya Kupası’nda tarih yazan birileri var İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:21:59. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.