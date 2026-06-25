Efeler Belediyesi Kent Zarafet Merkezi hizmete açıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, evlilik hazırlığı yapan çiftlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Zarafet Merkezi açılış töreniyle hizmete girdi.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1963. Sokak'taki Efeler Belediyesi Katlı Otoparkı'nın alt katında hizmet vermeye başlayan merkez; çiftlere ücretsiz gelinlik, damatlık ve abiye desteği sağlayacak. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programı, Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzik ziyafetiyle başladı. Renkli anlara sahne olan törende, merkezde yer alan gelinlik, damatlık ve abiyeler düzenlenen bir defileyle davetlilere sergilendi. Defilede kıyafetleri bizzat Efeler Belediyesi çalışanları taşırken, mankenlerin saç ve makyajlarını da Efeler Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri bünyesinde görevli kuaför ve berberler ile projeye desteğini esirgemeyen ilçedeki kuaför esnafı yaptı.

Açılışta konuşan Efeler Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Gülhiz Gürbüz Bideci, Kent Zarafet Merkezi Projesi'nin çıkış noktasını ve sosyal belediyecilik örneği olan merkezin işleyişi ile ilgili katılımcılara bilgi verirken, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören ise mahallelerine böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan Kent Zarafet Merkezi ile aile bütçelerine önemli bir katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ülkenin en büyük ortak sorununun ekonomi olduğunu vurguladı. Konuşmasında ekonomik şartlara sitem eden Başkan Yetişkin, "Gönül isterdi ki bu merkezleri açmak zorunda kalmasaydık. Keşke herkes istediği gelinliği, dilediği abiyeyi herhangi bir mağazadan rahatça satın alıp giyebilseydi. Yaşanan ekonomik zorlukların sorumlusu bizler değiliz ama bu zor günde hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik" dedi.

Merkezin kuruluş hikayesini de samimiyetle paylaşan Başkan Anıl Yetişkin, projenin bir başka sosyal sorumluluk çalışması sırasında filizlendiğini belirtti. Daha önce hayata geçirdikleri Sosyal Destek Giyim Noktası'nda bugüne kadar 500 civarında çocuğun giyim ihtiyacını karşıladıklarını hatırlatan Yetişkin, "O kıyafetlerin tasnifi sırasında merkezimize ulaşan gelinlik ve damatlıkları görünce, bunları en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük; Kent Zarafet Merkezi'nin çıkış noktası da bu oldu. Gençlerimizin nişan törenlerinde bile yanlarında olabilmek için abiyeleri de bünyemize kattık. Çiftlerimiz buraya gelerek istedikleri kıyafeti deneyip seçebilecek ve en özel günlerinde tamamen ücretsiz olarak kullanabilecekler" diyerek tüm katılımcılara ve projeye destek sağlayan Efeler halkına teşekkür etti. - AYDIN