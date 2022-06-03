Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi - Son Dakika
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Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

03.06.2022 15:47
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

Efeler Belediyesi, 1-7 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde, Efeler'deki ilkokul ve anaokullarında 'Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimleri' gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, 1-7 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde, Efeler'deki ilkokul ve anaokullarında 'Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimleri' gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi; yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede görev alan Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çevre Haftası dolayısıyla Efelerli öğrencilere eğitim verdi. Atıkların azaltılması ve ayrıştırılması, atıkların çevreye verdiği zararlar, sıfır atık uygulamalarının kazanımları ve Efeler Belediyesi'nin yaptığı sıfır atık faaliyetleri konusunda öğrenciler bilgilendirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aliya İzzetbegoviç İlkokulu, Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu, Fitnat Nihat Azizler İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu, Hacı Celal Oto Ortaokulu ve Unicef Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu'da gerçekleştirdikleri bilgilendirme eğitimlerini tamamladı. 'Temiz Çevre Temiz Efeler' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün okullarda sürdürdüğü 'Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimleri'ne devam edeceği bildirildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın; geri dönüşüm ve geri kazanım esaslı katı atık yönetiminin geliştirilmesi için gerçekleştirdiği, 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi yarışmasında, 231 geçerli proje arasından seçilerek ödül kazanmıştı. - AYDIN

Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi - Son Dakika

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