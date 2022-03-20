Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi

20.03.2022 15:58
Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde çok sayıda deve birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde çok sayıda deve birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Kuyulu Mahallesi'ndeki arenada yapılan Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ev sahipliği yaptı Festivale, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda güreşsever katıldı. Güneşli ve güzel havada gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu güreşlerde heyecan gün boyu sürdü. Çevre il ve ilçelerden gelen güreş severler hem yarışları izledi hem de alanda mangal yakıp, piknik yaptı.

Festivale katılan herkese teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu yıl Efeler ilçemizde düzenlediğimiz 3'üncü Deve Güreşi Festivali oldu. Bu kültürün gelecek nesillere de ulaşması için her yıl bu festivali gerçekleştireceğiz. Söz veriyorum sizlere. İnşallah gelecek yıl tekrar görüşmek üzere" dedi.

Kazanan develerin sahiplerine kupalarını takdim eden Başkan Atay, alana gelen vatandaşlarla sohbet ederek poşu dağıttı. - AYDIN

Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi
Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi
Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi
Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi
Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi
Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi

YORUMLAR
500

Hizb-i İslami Partisi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:13:24. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement