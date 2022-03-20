Efeler Deve Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde çok sayıda deve birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Kuyulu Mahallesi'ndeki arenada yapılan Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ev sahipliği yaptı Festivale, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda güreşsever katıldı. Güneşli ve güzel havada gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu güreşlerde heyecan gün boyu sürdü. Çevre il ve ilçelerden gelen güreş severler hem yarışları izledi hem de alanda mangal yakıp, piknik yaptı.

Festivale katılan herkese teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu yıl Efeler ilçemizde düzenlediğimiz 3'üncü Deve Güreşi Festivali oldu. Bu kültürün gelecek nesillere de ulaşması için her yıl bu festivali gerçekleştireceğiz. Söz veriyorum sizlere. İnşallah gelecek yıl tekrar görüşmek üzere" dedi.

Kazanan develerin sahiplerine kupalarını takdim eden Başkan Atay, alana gelen vatandaşlarla sohbet ederek poşu dağıttı. - AYDIN