Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

28.02.2022 09:56
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için besleme çalışmaları sürüyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de belirlenen program dahilinde sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Ekipler, kedi ve köpeklere yönelik, merkez ve kırsal ilçelerde yapılan beslemede yüzlerce sokak hayvanının yiyecek ihtiyacı karşılandı. Beslemeye Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun da katılarak hem mama bırakarak hayvanları besledi hem de onları severek zaman geçirdi. - AYDIN

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

YORUMLAR
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Sokak Hayvanları, Hisarcık, Efeler, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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