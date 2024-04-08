Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi ve Zeytinköy'de esnaf ziyaretlerine devam etti

Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi

Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.