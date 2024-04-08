Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meclis Üyelerine Çağrıda Bulundu

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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclisnin yeni üyelerine çağrıda bulundu. Yeni başlayacak olan çalışma dönem için yol haritasını çizen Başkan Sengel, "İlk beş yılın deneyimiyle ikinci beş yılın yönetim planının taslağı hazır. Şimdi Efes Selçuk için birlikte çalışma zamanı" dedi.

Meclis üyelerine yapmış olduğu çağrıda geride kalan beş yılın deneyimleriyle yeni bir döneme hazır olduklarını belirten Filiz Ceritoğlu Sengel halkla birlikte yönetimin önemine işaret etti. Sengel, "İkinci beş yılın yönetim planının taslağı hazır ama biz tüm Efes Selçukluların ve bilim insanlarının fikirlerini alarak planımızı ortaklaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda atacağımız adımlardan birisi de geçtiğimiz yaz düzenlediğimiz Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nın çıktılarıyla yol almaya devam ederken tüm yurttaşlarımızın katılımı ve bilim insanlarının rehberliğinde herkesin kazandığı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"ÇÖZÜMÜN DE PARÇASI OLAN BİR ANLAYIŞLA…"

Seçilen tüm meclis üyeleri için bayram tatili sonrasında başlayacak çalışma dönemine işaret eden Sengel; "Bayram tatili boyunca başta seçilmişler olmak üzere her hemşehrimiz, eksiğimiz nelerdir ve nasıl çözebiliriz diye düşünerek geçirmeli, memleketimize o gözle bakmalı. Ayrıca sadece sorun ya da ihtiyaçların yanı sıra, çözümün de bir parçası olan bir anlayışla hareket etmeye davet edeceğiz. Bayram sonrasında tekrar bir araya geleceğiz ve bu noktada hepimize düşen bir görev var: Sorunları ve ihtiyaçları tespit ederek birlikte çözeceğiz..." dedi.