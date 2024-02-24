Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.

24.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin yanı sıra önceki dönemde de yönetimde bulunan isimlerin ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına cadde cadde, sokak sokak gezerek devam ediyor.

2019 yılında Efes Selçuk'ta yerel seçimleri kent tarihinin en yüksek oy oranıyla kazanan Sengel, meclis üyesi adayları ve partilileri ile seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Önce kahvehanelerde oturan vatandaşlar ile bir araya gelen Sengel ve beraberindeki CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Mevcut Meclis Üyeleri ile Meclis üyesi adayları, daha sonra Efes Alt Kapı ve Üst Kapı esnafını ziyaret etti.

Sokakta gördüğü yakın ilgi ve halkın desteğinden dolayı mutlu olduğunu belirten Sengel, "Kim sahip çıkar bu kente, sokaklarına? Efes Selçuk halkı. Sokaklardayız, yepyeni kadrolarımızla, örgütümüzle, gençlerimizle, tecrübelilerimizle, kocaman ve güçlü bir aileyiz. Asla vazgeçmeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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