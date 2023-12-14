Efes Selçuk Belediye Başkanı Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, pazar esnafını ziyaret etti. Sengel, esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Efes Selçuk'ta Zafer Mahallesi'nde kurulan Çarşamba pazarını gezen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, pazar esnafının yanı sıra vatandaşlarla da bir araya geldi. Halkın günlük hayatta karşılaştığı zorluklara odaklanan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ekonomik zorluklarla boğuşan esnafa da kulak verdi.

Yapılan pazar ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ziyaret sırasında esnafların ikram ettiği çayı yudumlarken sıcak bir sohbetin samimiyeti ile etrafına toplanan vatandaşların yaklaşan yerel seçimler kapsamında desteğini aldı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in samimi yaklaşımı, esnafın ve vatandaşların takdirini topladı.