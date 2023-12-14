 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efes Selçuk Belediye Başkanı Pazar Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Zafer Mahallesi'nde kurulan Çarşamba pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sengel'in samimi yaklaşımı, esnaf ve vatandaşların takdirini topladı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Pazar Esnafını Ziyaret Etti
14.12.2023 - 12:25,
Abone Ol

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, pazar esnafını ziyaret etti. Sengel, esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Efes Selçuk'ta Zafer Mahallesi'nde kurulan Çarşamba pazarını gezen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, pazar esnafının yanı sıra vatandaşlarla da bir araya geldi. Halkın günlük hayatta karşılaştığı zorluklara odaklanan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ekonomik zorluklarla boğuşan esnafa da kulak verdi.

Yapılan pazar ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ziyaret sırasında esnafların ikram ettiği çayı yudumlarken sıcak bir sohbetin samimiyeti ile etrafına toplanan vatandaşların yaklaşan yerel seçimler kapsamında desteğini aldı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in samimi yaklaşımı, esnafın ve vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Efes, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı Pazar Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:11 İki evcil köpeği ile cinsel ilişkiye girip ilişki anlarını videoya çeken kadına 15 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 13:00:27. #1.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Pazar Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement