Efes Selçuk Belediye Başkanı Sivil Toplum Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Ziraat Odası, Selçuk Ticaret Odası, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Selçuk Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti. Ceritoğlu Sengel,ziyaretinde sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının katkılarıyla ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.
Kentte faaliyet gösteren oda başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarım ve turizmin yanı sıra pandemi, deprem gibi konularda olduğu gibi Efes Selçuk'u ilgilendiren her konuda sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Ceritoğlu Sengel, Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak ve Selçuk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Akgünoğlu ile bir araya geldi. Efes Selçuk'un çeşitli sektörlerini temsil eden odaların yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, ortak çözüm önerileri ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.
"HEP BİRLİKTE EFES SELÇUK'UN AYDINLIK GELECEĞİNE..."
Ziyaret sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda her zaman odaların taleplerini göz önünde bulundurduklarını belirten Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk'un geleceği için ortaklaşa çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ceritoğlu Sengel, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Beş yıl boyunca hatta meclis üyesi olduğum süreç de dahil olmak üzere on beş yıl boyunca elde ettiğim tüm bilgi ve birikimimle; vatandaşlarımızın olduğu kadar odalarımızın da taleplerinin ve beklentilerinin ne olduğunu bilerek; şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz işler ve pratiğe dökmek adına projelendirdiğimiz işlerin bilinci, kararlılığı ve cesaretiyle hep birlikte Efes Selçuk'un aydınlık geleceğine… Ziraat Odamıza, Esnaf Odamıza, Ticaret Odamıza ve Şoförler Odamıza nazik ev sahiplikleri ve ortaklaşmaları adına teşekkürlerimle." dedi.
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