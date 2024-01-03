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Efes Selçuk Belediyesi, Çevre Dostu PTT Altı Parkı Projesi İle Esnaf ve Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi, Çevre Dostu PTT Altı Parkı Projesi İle Esnaf ve Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor

Efes Selçuk esnafının ve civardaki yurttaşların talebi üzerine Efes Selçuk Belediyesi tarafından başlatılan çevre dostu PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor. Proje, kent merkezine yeni bir sosyal alan kazandırmayı ve esnafların daha ferah bir ortamda çalışmalarını sağlamayı amaçlıyor. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını belirtti ve esnafın memnuniyetini kazandı.

03.01.2024 - 13:09,
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Efes Selçuk esnafının ve civardaki yurttaşların talebi sonucunda Efes Selçuk Belediyesi tarafından PTT Altı alanında projelendirilen ve geçtiğimiz günlerde başlatılan çevre dostu PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor. Çalışmaları yakından takip eden ve yerinde inceleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, parkın yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Efes Selçuk Belediyesi'nce hem kent merkezine yeni bir sosyal alan kazandırmak hem de alanda hizmet veren esnafların daha ferah bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor. İlçe halkına dinlendirici bir ortam sunmayı amaçlayan PTT Altı Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, "Çalışmalar bittikten sonra burada yepyeni bir alan ortaya çıkacak. Hemen restoranların ön tarafında işletme sahiplerinin çok rahat bir şekilde kullanabilecekleri balkon seviyesinde bir alan oluşturulurken diğer taraftan da yürüyüş aksının gerçekleşeceği ve işletmelerin önlerinin de açılacağı yepyeni bir meydan Efes Selçuk'a kazandırılıyor" dedi.

Çalışmaların çok hızlı ve iyi gittiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ortaya güzel bir görünüm çıkacağını belirten PTT Altı esnafı, esnafın sesine kulak veren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti.

Efes Selçuk Belediyesi, Çevre Dostu PTT Altı Parkı Projesi İle Esnaf ve Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediyesi, Çevre Dostu PTT Altı Parkı Projesi İle Esnaf ve Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi, Çevre Dostu PTT Altı Parkı Projesi İle Esnaf ve Yurttaşların Taleplerini Karşılıyor - Son Dakika
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